Кемерово, 2 августа, 2021, 04:47 — ИА Регнум. В Кемерове в школьных лагерях дневного пребывания впервые организована дополнительная четвёртая смена. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

ИА REGNUM Летний лагерь

«Бесплатно и с пользой провести свой досуг смогут дополнительно 3600 ребятишек. А всего этим летом в лагерях дневного пребывания отдохнут более 12 000 школьников, это на 3000 больше, чем обычно», — уточнил Середюк в еженедельном обзоре «Кемерово. Неделя».

Смена начнётся с 9 августа в 59 школах муниципалитета.