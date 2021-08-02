Владивосток, 2 августа, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Приморье утром 2 августа начались выплаты президентских 10 тыс. рублей на подготовку детей к школе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

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Деньги на счета родителей начали перечислять в 10:00 по местному времени.

По 10 тыс. рублей получают родители на каждого ребёнка от 6 до 18 лет.

Также президентские получат и люди с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет (или их представители), которые учатся по общеобразовательным программам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подано на выплату школьникам в 10 тыс. рублей более 157 тыс. заявлений.