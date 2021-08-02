Анадырь, 2 августа, 2021, 04:33 — ИА Регнум. На Чукотке полный курс вакцинации от COVID-19 завершили более 16 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе правительства округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 19,5 тыс. человек, из них более 16,5 тыс. взрослого населения завершили вакцинацию.

«На Чукотке один из самых высоких показателей вакцинируемых в стране», — пояснили в правительстве региона.

Читайте также: На Чукотке за сутки коронавирус выявлен ещё у девяти жителей

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 1173 носителей коронавируса, выздоровели 866 человек, скончались от осложнений COVID-19 девять пациентов.