Анадырь, 2 августа, 2021, 04:19 — ИА Регнум. На Чукотке за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе округа.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1173 носителей коронавируса, выздоровели 866 человек (+десять за сутки), скончались от осложнений COVID-19 девять пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки до 31 августа продлили и расширили действие некоторых ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.