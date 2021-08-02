Новосибирск, 2 августа, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Новосибирская область по производству колбасных изделийзанимает девятое место среди всех субъектов Российской Федерации и первое - в Сибирском федеральном округе(30,9% от общего объёма по Сибири). Такие данные приводит Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасный прилавок

«За январь — июнь 2021 года в регионе произведено 34 тыс. тонн колбасных изделий (104,2% к соответствующему периоду 2020 года), наибольший удельный вес составили варёные колбасные изделия, в том числе фаршированные (60,8%)», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что основные производители колбасных изделий — крупные исредние предприятия, на долю субъектов малого предпринимательства приходится менее 4% произведённой продукции.