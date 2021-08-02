Анадырь, 2 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Власти Чукотки до 31 августа продлили и расширили действие некоторых ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Так, работодатели в Анадыре, Певеке, Билибино и в посёлке Угольные Копи могут допускать сотрудников на рабочие места только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Исключение составят жители, которые выходят на работу не ранее чем через 14 дней после прибытия в округ. Тестирование в больницах будет бесплатным.

«До 31 августа включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории указанных населённых пунктов, не допускать на рабочее место и территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ после 31 июля из других регионов РФ, у которых отсутствует справка об отрицательном результате обследования методом ПЦР на COVID-19, выданная не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении 14 дней с момента его прибытия в Чукотский автономный округ», — говорится в подписанном документе.

На Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил мотивы по которым принимаются ограничения вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции.