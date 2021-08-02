Тамбов, 2 августа, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Арбитраж Тамбовской области получил ещё один многомиллионный иск к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод» и Минпромторгу России, которому он подконтролен. Недоброй традицией последних лет стала оплата счетов за газ через судебные решения. В этот раз ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» требует оплатить услуги на сумму свыше 11,7 млн рублей. Претензии суд рассмотрит 8 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил в суд 22 июля 2021 года. Дело принял к производству судья Попов. Поставщик газа требует выплатить ему задолженность «по договору №50−5-32 255 от 20.10.2020 года в размере 11 722 644 рублей 10 копеек».

Это не первый спор между сторонами. В апреле 2021 года с завода — градообразующего предприятия Котовска потребовали выплаты долга в размере 61,5 млн рублей.

2 августа также рассмотрят иск ООО к заводу и министерству «о взыскании задолженности по государственному контракту на поставку газа №50−5-32 255 от 20.10.2020 за апрель 2021 в размере 17 269 415,53 рубля». Требование выдвинуто в порядке субсидиарной ответственности. Если у предприятия не хватит средств, то задолженность просят взыскать с Министерства промышленности и торговли России за счёт казны Российской Федерации.

Есть к госпредприятию претензии и у поставщика энергоресурсов. В арбитраж 29 июля 2021 года поступил иск и от ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго». Сумма исковых требований — 5 991 798,51 рубля.