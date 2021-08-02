Москва, 2 августа, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Из аэропорта Шереметьево по техническим причинам задерживается вылет рейса на Сахалин. Самолёт должен был вылететь из столицы 1 августа в 20:20. Как пишет АСТВ со ссылкой на пассажиров, ожидающим своего рейса людям выдали только воду и пирожки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

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Вылет самолёта, по информации пресс-службы аэропорта Шереметьево, задержали по технической причине.

Прибыть самолёт в Южно-Сахалинск должен был в 12:35 2 августа. Когда ожидается вылет пассажирам не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины погибли четыре человека.