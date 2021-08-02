Оттава, 2 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Басист канадской рок-группы Nickelback Майк Крюгер, родной брат вокалиста Чета Крюгера, рассказал о работе над десятым студийным альбомом.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

«Это происходит прямо сейчас. Новая музыка сочиняется и записывается в Канаде, но нашему продюсеру пришлось взять небольшой отпуск по некоторым обстоятельствам. Я воспользовался возможностью провести немного времени дома с семьей в Лос-Анджелесе. Я вернусь через пару недель для продолжения записи».

Касаемо даты выхода альбома, Майк в интервью Tulsa Music Stream ясно дал понять, что группа серьезно относится к грядущей пластинке: «Мы работаем по нашему расписанию, в нашем собственном темпе, и это будет сделано, когда это будет сделано».

«В прошлом мы много раз срывали сроки сдачи материала», — продолжил музыкант. «Сейчас мы пришли к выводу, что вы можете сделать хорошую запись и опоздать, но вы не можете или не должны делать запись, чтобы прийти вовремя. Так что у нас времени в достатке», — сказал Майк Крюгер, также отметив, что группа готовит тур следующим летом и надеется выйти для зрителей уже с новым материалом.

Предыдущая студийная работа группы «Feed The Machine» вышла в июне 2017 года и записывалась на протяжении двух лет.