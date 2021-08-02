Челябинск, 2 августа, 2021, 03:18 — ИА Регнум. В челябинский арбитраж поступил иск о несостоятельности, адресованный ООО «Холдинг «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания», которое является производителем специальной пожарной техники. Иск с многомиллионными претензиями пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Заявление от ПАО «Банк ВТБ» было подано 30 июля 2021 года. Сумма претензий составила 106 840 000 рублей. В качестве арбитражного управляющего предложен участник СРО «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Детали спора не сообщались, но в конце июня 2021 года суд уже возвращал банку из-за недочётов схожий иск. Тогда заявитель настаивал на введении наблюдения за предприятием, предлагая в качестве временного управляющего Олега Бабкина — члена ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Также ПАО «Банк ВТБ» заявило о включении в реестр кредиторов 106,8 млн рублей основного долг и 40 тыс. рублей — неустойки, штрафа.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в октябре 2003 года для производства автомобилей спецназначения. Уставный капитал — 1 млн рублей. Владелец 80% доли — московское ООО «Юмджи» (собственники — Геннадий Лукоянов и кипрская фирма MIDSTREAM INVESTMENTS LIMITED), а оставшаейся части — Михаил Хлызов.

В одном из интервью Хлызов сообщал, что в холдинг входят производители пожарно-спасательной техники не только Челябинской области, но и Новосибирской, на долю которых приходится 26% профильного рынка России.