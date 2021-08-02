Кемерово, 2 августа, 2021, 03:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 2 августа, за выходные дни было выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом. Так, в субботу, 31 июля, зарегистрирован 201 случай заражения, в воскресенье, 1 августа, — 205 случаев. Это следует из данных оперативного штаба региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в регионе выявлено уже 46 274 носителя коронавируса. За всё время 43 364 пациента выздоровели, 984 человека скончались.

В настоящее время медицинскую помощь получают 1926 кузбассовцев с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находится 14 999 человек.