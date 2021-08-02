Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Новые доказательства многочисленных нарушений на выборах президента обещал представить в скором времени экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сказано в распространённом 2 августа заявлении политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-глава Белого дома объявил, что в ближайшем будущем достоянием общественности станут факты мошенничества и нарушений на президентских выборах осенью 2020 года. Как утверждает Трамп, у него есть «значительные и безусловные доказательства» того, что масштабы нарушений на выборах президента США были невиданными никогда раньше в стране.

Кроме того, Трамп обвинил ряд ведущих СМИ в том, что они также приняли непосредственное участие в обмане и «делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило». По мнению Трампа, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем, нужно поменять систему голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп назвал выдумкой статью о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года на его стороне.

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