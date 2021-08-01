Москва, 2 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Одна из компаний группы «Кокс» миллиардера Евгения Зубицкого — кемеровское ООО «Кокс-майнинг» в июле 2021 года перешла в стадию «ликвидации». Данный актив управлял тремя другими компаниями, которые на сегодня обанкрочены и уже ликвидированы. Помимо этого, около месяца назад Зубицкий создал новое юрлицо в Туле, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

AlexanderStein Бизнес

Компания «Кокс-майнинг» была учреждена в марте 2011 года в Кемерово для управления финансово-промышленными группами. Уставный капитал — 10,1 тыс. рублей. Основной владелец с долей 99,01% — ПАО «Кокс». С 15 июля 2021 года общество числится «в стадии ликвидации», ликвидатор — Дмитрий Гришин. Также указан срок ликвидации — до 4 июля 2022 года. Ранее ООО управляло тремя активами, которые на сегодня обанкрочены и ликвидированы, — ООО «Шахта Бирюлинская», «Горняк» и «Шахта «Алыкаевская».

В 2021 году в активе Зубицкого появилась как минимум одна новая компания — созданное 23 июня в Туле для производства изделий из проволоки и пружин ООО «Метизы Тула-Сталь».

Напомнм, президент Промышленно-металлургического холдинга Евгений Зубицкий фигурирует в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» на 199-м месте с состоянием $550 млн. Издание называет основным активом Зубицкого ПАО «Кокс», где он имеет 66%.