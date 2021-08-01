Благовещенск, 2 августа, 2021, 02:46 — ИА Регнум. В Приамурье сильными ливнями 1 августа подмыло несколько участков дорог, в том числе федеральную трассу «Амур». В результате чего населённые пункты остались без транспортного сообщения. Пока ведутся аварийно-восстановительные работы организованы лодочные переправы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Размыло федеральную трассу Р-297 «Амур». В Магдагачинском районе на 1225 км дороги образовался обрыв шириной 7 м, длиной 5 м и глубиной около 2 м. Движение транспорта приостановлено. Над восстановлением проезда работают бригада ДЭП и спасатели.

Осадками размыло три участка региональных дорог — на 135 км трассы Благовещенск — Гомелевка, на въезде в посёлок Талакан, а также участок дороги Райчихинск-Завитинск.

Размыв на 41 км подъезда к посёлку Талакан удалось оперативно устранить. К вечеру 1 августа было восстановлено движение автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Забайкальского края Максим Ершов с уполномоченным по права человека региона Николаем Хлызовым встретились с пострадавшими из-за прорыва дамбы жителями села Заречное. Всего на приём пришли двадцать человек.