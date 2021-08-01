Москва, 2 августа, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Переход на дистанционный режим обучения с 1 сентября в школах Москвы не планируется. Такое заявление сделал 1 августа мэр города Сергей Собянин в интервью РБК.

Mosreg.ru Дистанционное обучение

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Отвечая на вопрос журналиста о возможном переходе школ на дистанционное обучение с 1 сентября, глава города заверил, что никакой удалёнки для школьников осенью не планируется.

Школьники в Москве были переведены на дистанционное обучение в октябре 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В обычном формате учёба была возобновлена лишь с 18 января 2021 года.

Сам Собянин отмечал, что дистанционный формат обучения позволяет предотвратить распространение коронавируса. Школьники в связи с сокращением числа контактов с другими людьми, начинают реже болеть сами и реже заражать своих пожилых родственников.