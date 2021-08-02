Белград, , 12:16 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Александр Вулин намерены подать заявление в полицию на самих себя, чтобы таким образом «ответить на все ложные обвинения сербской мафии» и политиков, близких к некоторым сербским олигархам. Об этом Вучич заявил 1 августа в эфире телеканала РТС.

Александр Вучич Predsednik.rs

Вучич подчеркнул, что министр внутренних дел Вулин и он сам готовы ответить на все вопросы о своих связях с преступными кругами.

«Я готов унизиться и пойти, чтобы меня проверили на полиграфе. Я надеюсь, что после меня и некоторые другие лица пойдут на эту проверку, чтобы ответить там на вопросы о том, как они грабили народ», — сказал Вучич.

По словам президента Сербии, после этого всем будет понятно, кто борется против мафии в Сербии, из-за чего у становится ее мишенью.

Напомним, что криминальный авторитет Велько Беливук заявил на допросе у прокурора, что президент Вучич ранее давал ему поручения. Так, Вучич якобы требовал от Беливука контролировать поведение футбольных фанатов на трибунах и следить за тем, чтобы они не выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес президента, или вмешиваться в уличные протесты летом 2020 года. Реагируя на эти обвинения, Вучич заявил, что Беливуку придумать подобную ложь посоветовали некоторые оппозиционные политики.