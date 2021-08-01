Сургут, Югра, 2 августа, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Департаментом госзаказа Югры объявлен тендер на подряд проектирования и строительства бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте с максимальной стоимостью более 846 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Med-instrukcia.ru Морг

Новое бюро судмедэкспертизы рассчитано на площадь 11,3 тысячи квадратных метров. Здесь планируется делать в год около 1800 вскрытий и 4500 освидетельствований. Намечено расположить объект в 49 микрорайоне. Срок строительства — 2,5 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 20 августа.

Напомним, что это уже вторая попытка построить в Сургуте бюро судебно-медицинской экспертизы. В первый раз морг начали строить в 1998 году на улице Каролинского. Строительство финансировалось из регионального и городского бюджетов, обошлось на момент заморозки объекта в 71 млн рублей. В 2018 году специалисты БУ ХМАО «Югорский институт развития строительного комплекса» обследовали долгострой и сделали вывод, что далее здание морга в Сургуте возводить нецелесообразно, так как необходимо вложить в него уже более одного миллиарда рублей. Было принято решение «похоронить» прежнее строительство морга, и заново построить бюро судебно-медицинской экспертизы в другом месте.