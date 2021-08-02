Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 2 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Республика Сербская не будет сотрудничать с новым верховным представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристианом Шмидтом, так как его мандат не был подтвержден надлежащим способом. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 1 августа в Баня-Луке.

Medija centar Beograd Президент Республики Сербской Милорад Додик

Додик добавил, что Республика Сербская не намерена исполнять решения «какого-то нелегального иностранца», и в этом смысле очень важно, что на последнем заседании парламента было достигнуто единство всех политических партий по этому вопросу.

«Единство политических лидеров в Республике Сербской создаст фронт сопротивления. Только так мы может защитить Республику Сербскую от уничтожения», — процитировал телеканал РТС слова Додика.

Додик отметил, что некоторые страны Запада действуют против Дейтонского соглашения. «И США, и ЕС, и НАТО борются против Республики Сербской. Они на свою сторону переманили еще и Канаду, Японию и еще некоторые мусульманские страны. Международное сообщество подрывает позицию Республики Сербской как одной из сторон переговоров (в Дейтоне — ИА REGNUM) и поэтому я не буду встречаться со Шмидтом», — заявил он.

Напомним, что 3 августа в должность верховного представителя международного сообщества вступает немецкий дипломат Кристиан Шмидт. Его кандидатура не была одобрена СБ ООН.