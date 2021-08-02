Белград, , 11:52 — REGNUM Сербия на пути к интеграции в ЕС продемонстрировала прогресс во всех сферах общественной жизни, особенно в экономике. Об этом написал президент Сербии Александр Вучич в авторском тексте, опубликованном 1 августа в газете «Политика».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, Вучич считает, что Сербия, для того, чтобы «не терять время в мечтаниях о том, что зависит не только от нее», должна понять «потребности и намерения Евросоюза».

«Европа нас желает настолько, насколько это необходимо ей — чтобы быть уверенной в том, что мы не будем создавать проблемы. Европа, раздираемая внутренними разногласиями, борясь против тех, кто не хочет принять все современные правила «зеленой повестки дня» (так как она оставит небольшие страны без электричества и газа) или «джихадистский» подход к верховенству закона, часто весьма лицемерный (вы можете себе представить, как поднялась бы на ноги Европа, если бы видный журналист был убит в Польше, а не в Нидерландах), не имеет четкой стратегии по отношению не только к Западным Балканам, но также и к другим территориям Европы, которые не входят в Евросоюз», — написал Вучич.

По его словам, Сербия должна быть открытой для любой возможности, которая обеспечит ей экономическое процветание. Поэтому, считает Вучич, проект Open Balkan является хорошей возможностью для того, чтобы сербы сами создавали себе лучшее будущее и «не ждали, чтобы кто-то принес им его на тарелке, в виде подарков, за которые в итоге будет заплачено больше, чем они действительно стоят».

Напомним, что ранее президент Вучич подписал с премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым ряд соглашений о создании между тремя странами свободной экономической зоны под названием Open Balkan. Руководство сепаратистского Косово сочло эту инициативу опасной, так как благодаря ей регион может навсегда остаться вне Евросоюза.