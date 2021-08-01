Вашингтон, 1 августа, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Фанат Cyberpunk 2077 выложил в сеть видео, в котором показал уровень проработанности физики игры. Об этом 1 августа сообщил портал Comicbook.

Cyberpunk 2077

В ролике, опубликованном пользователем Mattykox на форуме Reddit, показано, как вылетевшие из экстрактора оружия гильзы скатываются по наклонной поверхности. В комментариях другие пользователи платформы отметили, что при всех проблемах и неудачах Cyberpunk 2077 всё же является отличной и продуманной игрой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продажи Cyberpunk 2077 резко выросли после того, как Sony вернула игру в магазин PlayStation Store. Всего за 10 дней июня 2021 года Cyberpunk 2077 смогла подняться на первое место в месячном рейтинге самых продаваемых игр для PS4.