Бейрут, 1 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от столицы Ливана Бейрута погибли несколько человек. Об этом говорится в заявлении армии Ливана в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Во время похорон в районе Халде вооруженные люди открыли огонь по похоронной процессии, что привело к столкновениям, в результате которых погибли и были ранены несколько граждан и один военнослужащий», — говорится в сообщении.

Армейское командование предупредило, что будет стрелять по любому человеку с оружием, который окажется на дороге в районе Халде.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что в ближайшие 100 дней на своём посту остановит «распространение пожара», который привёл страну к худшему кризису за всю историю.

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