Сургут, Югра, , 00:01 — REGNUM В Югре сургутское отделение КПРФ заявило о бойкоте выборов в городскую думу, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается в их паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Коммунисты России пришли с Красным знаменем Алексей Лукашевич © ИА REGNUM

Сургутских коммунистов не устраивает действующая мажоритарная система выборов в гордуму, когда 25 депутатов избираются по одномандатным округам.

«Давайте обратимся к фактам. На прошлых выборах в думу города Сургута в 2016 году проголосовал 78 641 избиратель. Явка составила 30,03%, из них за победивших кандидатов проголосовали 36 102 избирателя. Это 45,9% от всех пришедших на участки избирателей. То есть меньшинство. Или менее 14% от всех избирателей города», — поясняют сургутские коммунисты.

Они считают необходимым ввести смешанную избирательную систему, при которой половина мандатов распределяются пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов от партий. И предлагают своему электорату на выборах в Госдуму, думу ХМАО и Тюменскую областную думу голосовать за представителей КПРФ, ибо там действует смешанная система выборов. А на выборах в думу города Сургута местными коммунистами предлагается голосовать против всех кандидатов любым известным вам способом.

«Чем более выраженным будет протест по итогам этих выборов, тем более вероятно, что вновь избранное большинство сами-знаете-какой партии в думе города будет вынуждено ввести смешанную систему и самораспуститься для перевыборов», — полагают сургутские коммунисты.