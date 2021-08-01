Волгоград, 1 августа, 2021, 23:47 — ИА Регнум. По факту гибели мужчины (работал пастухом) в результате детонации снаряда времён Великой Отечественной войны в Волгоградской области проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Трагедия произошла 1 августа недалеко от посёлка Западновка Городищенского района.

«Поступило сообщение об обнаружении тела 44-летнего мужчины с множественными повреждениями… — говорится в сообщении. — По данному факту… организована процессуальная проверка».

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, один из которых и детонировал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.