Лос-Анджелес, США, 1 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Лили Джеймс сообщила об окончании съёмок сериала «Пэм и Томми». Публикацию она разместила 1 августа в разделе сторис на своей странице в Instagram.

Toglenn Памела Андерсон

Актриса опубликовала фото, на котором она запечатлена выходящей из трейлера, в очередной раз Джеймс предстала в образе Памелы Андерсон. Она написала, что завершила работу над своими сценами, однако профильные сайты сообщили, что съёмки официально завершены и проект перешёл в стадию постпроизводства.

Напомним, сюжет сериала «Пэм и Томми» расскажет об истории отношений Памелы Андерсон и барабанщика группы Motley Crue Томми Ли. Партнером Лили Джеймс по шоу стал актёр Себастиан Стэн. Премьера сериала запланирована на 2022 год.