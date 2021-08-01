Синьбэй, Тайвань, 1 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Тайваньская компания AORUS представила необычный блок питания (БП), оборудованный настраиваемым ЖК-дисплеем. Об этом 1 августа сообщает портал Wccftech.

За компьютером

Производитель пояснил, что владельцы ПК смогут выводить на дисплей БП AORUS P1200W 80+ различную информацию. Например, экран может показывать потребляемую мощность, ток, температуру и значения других показателей. Кром того, при желании пользователи смогут вывести на дисплей БП изображение, анимацию или видео.

https://twitter.com/jisakuhibi/status/1421452671425269760

Напомним, бренд AORUS принадлежит тайваньскому производителю ПК-комплектующих Gigabyte. Компания позиционирует выходящую под ним продукцию как продукцию для геймеров и любителей моддинга (модификации) ПК.