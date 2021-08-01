Воронеж, 1 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Проверку по сообщению в средствах массовой информации (СМИ) о нападении бродячих собак на ребенка в Железнодорожном районе Воронежа проводит прокуратура города. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

State Farm Собака

«По предварительным данным, вечером 31 июля стая животных напала на 10-летнего мальчика, когда женщина с двумя детьми… проходила мимо стройки в районе улицы Маршала Одинцова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенку, жизни и здоровью которого ничего не угрожает, уже оказана медицинская помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области сообщило, что в регионе проводится проверка по факту нападения собаки на двух малолетних детей.