Мехико, 1 августа, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Мексиканская twitter-страница Xbox, возможно, допустила утечку информации о сроках релиза игры Halo Infinite. Об этом 1 августа сообщил портал PCGamesN.

343 Industries Halo Infinite

Кондитерская компания Krispy Kreme объявила, что с 30 июля 2021 года она будет продавать пончики на тему Halo с изображением шлема Мастера Чифа (главный герой игр серии).

«Зачем ждать ноября, если мы можем начать торжество прямо сейчас?», — таким образом прокомментировала объявление администрация аккаунта Xbox Mexico.

https://twitter.com/XboxMexico/status/1420172732331921408

В июне 2021 года ИА REGNUM сообщило, что известный инсайдер Том Хендерсон назвал возможные сроки релиза Halo Infinite, он сообщил, что игра может выйти в период с 8 по 15 ноября 2021 года. Напомним, 29 июля 2021-го в сеть выложили ролик с демонстрацией многопользовательского режима Halo Infinite.