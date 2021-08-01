Бухарест, 1 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом 1 августа сообщил Национальный институт физики Земли.

Martin Luff Землетрясение

Отмечается, что землетрясение произошло в уезде Васлуй на востоке страны. Очаг находился на глубине 2 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Исландии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. Эпицентр толчков располагался на глубине 192 км к юго-западу от города Гриндавик.

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