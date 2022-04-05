Копенгаген, 1 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. LEGO в августе 202 года выпустила более 100 новых наборов. Об этом 1 августа сообщает портал Comicbook.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Выставка игрушек LEGO в Парке Горького

Компания, в частности, представила конструкторы по франшизе Disney «Звёздные войны», поклонники вселенной теперь могут собрать звездолёт Бобы Фетта, бомбардировщик Республики, лёгкий имперский крейсер, комнату Дарта Вейдера для медитации и другие. В августе также вышло множество наборов по франшизе Super Mario и комиксам Marvel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что LEGO направила письмо в оружейную компанию Culper Precision с требованием прекратить выпуск одной из моделей. Датскому производителю конструкторов не понравилось, что Culper Precision выпустила пистолет, похожий на её продукцию.