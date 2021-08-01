Токио, 1 августа, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская пообещала рассказать о своих дальнейших планах через адвоката. Об этом она заявила в интервью телеканалу Asahi.

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«Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу через адвоката», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимановская заявила о своем несогласии с решением тренерского штаба о включении ее в эстафетную четверку на дистанции 400 метров.

Тимановская попросила Международный олимпийский комитет о помощи в связи с насильственной попыткой вывезти её из страны.

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