Вашингтон, 1 августа, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Автор портала Wccftech Нейтан Берч составил список лучших, по его мнению, видеоигр, релизы которых состоятся в августе 2021 года. Статья была опубликована 1 августа на сайте издания.

По мнению журналиста, геймерам стоит обратить особое внимание на такие проекты, как Humankind (релиз состоится на ПК 17 августа 2021 года), Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4, PS5, 20 августа), Aliens: Fireteam Elite (ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, 24 августа), Psychonauts 2 (ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, 25 августа), No More Heroes III (Nintendo Switch, 27 августа) и New World (ПК, 31 августа).

В список критика также попали следующие инди-проекты: 12 Minutes (ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, 19 августа), Recompile (ПК, Xbox Series X/S, PS5, 19 августа), Baldo: The Guardian Owls (ПК, Xbox One, PS4, Switch, Apple Arcade, 7 августа) и The Big Con (ПК, Xbox One, 31 августа).

Для справки: всего в августе 2021 года должны состояться релизы 25 игр. В список Берча, в частности, не попали проекты GRIME, Haven Park, Black Book, Fire Tonight, Foreclosed, Greak: Memories of Azur, Yuoni, Madden NFL 22 и Lone Echo II.