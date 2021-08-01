Лос-Анджелес, США, 1 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон не планирует судиться с Disney из-за того, что кинокомпания решила провести премьеру фильма «Круиз по джунглям» одновременно в кинотеатрах и сети. Об этом 1 августа сообщил портал Deadline.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

Отмечается, что актёр не против такого подхода, поскольку, так же как и Disney, хочет, чтобы картину посмотрели как можно больше зрителей, в том числе в тех регионах, где введены ограничения на работу кинотеатров из-за роста числа заражений коронавирусом.

Что касается его партнёрши по фильму Эмили Блант, то, по имеющейся информации, она выступала против «смешанной» премьеры. Актриса хотела, чтобы Disney использовала в отношении «Круиза по джунглям» тот же подход, что и Paramount Pictures в случае картины «Тихое место 2».

Напомним, Paramount Pictures провела цифровую премьеру сиквела «Тихого места» через 45 дней после того, как фильм начали показывать в кинотеатрах. Ранее ИА REGNUM сообщило, что картина «Круиз по джунглям» хорошо стартовала в прокате США: в первый день показов ей удалось собрать на домашнем кинорынке $13,3 млн.