Краснодар, 1 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» на своем поле уступили подмосковному клубу «Химки» в матче второго тура Чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 августа на стадионе «Краснодара», завершилась со счетом 1:0.

(сс) flooy Футболист

Героем встречи в составе гостей стал Илья Кухарчук, который забил единственный мяч на 63-й минуте.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России «Химки» пока занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе три очка. Футболисты «Краснодара», в активе которых также три балла, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа футболисты «Ростова» на своем поле уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 2:4.

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