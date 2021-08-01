Нью-Дели, , 22:24 — REGNUM Представители командования Вооруженных сил Индии и Китая установили горячую телефонную линию в районе индийского штата Сикким на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом 1 августа сообщили в правительстве Индии.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Горячая линия была установлена … для укрепления духа доверия и добрых отношений вдоль границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вооружённые силы Индии и Китая имеют хорошо зарекомендовавшие себя механизмы связи на уровне командования на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в отношениях Индии с Китаем вспыхнула в июне 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты в ходе столкновения на спорном участке границы. Стычки произошли у озера Пангонг-цо в индийском Ладакхе и на горном перевале Наку Ла в Сиккиме. Потери понесли обе стороны.