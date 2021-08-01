Нью-Йорк, США, 1 августа, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Известный продюсер, сценарист и режиссёр Алекс Куртцман заключил новый контракт с телеканалом CBS. Об этом 1 августа сообщает портал Deadline.

Цитата сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», 1987 — 1994гг «Приватизация» космической станции

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по имеющейся у издания информации, сумма контракта составляет $150 млн. Автор статьи отметил, что, таким образом, Куртцман попал в список самых востребованных телесценаристов и продюсеров.

Напомним, Алекс Куртцман выступил в качестве создателя и исполнительного продюсера сериалов CBS «Звёздный путь: Дискавери» и «Звёздный путь: Пикар». Зрители также знают его по работе над такими шоу, как «Зена — королева воинов», «Сонная лощина», «Инстинкт», «Области тьмы» и другими.