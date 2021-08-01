Москва, 1 августа, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Жители России могут получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела или занятия личным подсобным хозяйством, напомнила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

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Она уточнила, что гражданину выплачиваются средства в размере 250 тыс. рублей.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — сказала «Российской газете» Баталина.

Кроме того, добавила она, другой блок программы — это поддержка личного подсобного хозяйства, которая предполагает получение средств в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Баталина заявила, что в Пенсионный фонд РФ уже подано свыше 730 тыс. заявлений на выплаты от родителей-одиночек и беременных женщин.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ добавила, что соответствующие выплаты в этом году в России смогут получить около 410 тыс. женщин и примерно 1,1 млн детей, которых воспитывают родители-одиночки.

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