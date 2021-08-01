Токио, 1 августа, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Square Enix изменила значок класса Sage (Мудрец) в онлайн-игре Final Fantasy XIV из-за людей, страдающий трипофобией (боязнь скопления отверстий или выпуклостей). Об этом 1 августа сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Final Fantasy VII Remake

Режиссёр игры Наоки Йошида, объясняя шаг разработчиков, сказал, что они никогда не задумывались о том, что иконка Мудреца является какой-то особенной. Однако команда проекта стала получать «отзывы от игроков со всего мира», которые сообщили, что испытывают дискомфорт, когда смотрят на значок.

https://twitter.com/calley_macleod/status/1421845799894388736

Для справки: термин «трипофобия» появился в 2004 году. Отметим, что, официальная наука пока не признала этот недуг психическим расстройством.