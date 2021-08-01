Анкара, 1 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Турции увеличилось число погибших из-за лесных пожаров. Об этом 1 августа сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

Лесной пожар

По его словам, жертвами стихийного бедствия в Манавгате стали семь человек, в Мармарисе — один.

Таким образом, общее число погибших в стране из-за лесных пожаров увеличилось до восьми человек.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья сообщил, что большинство очагов лесных пожаров в Турции уже локализованы и потушены.

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