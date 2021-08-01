Анкара, 1 августа, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Ответственность за поджог лесов в Турции якобы взяла на себя группировка «Дети огня», связанная с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Об этом 1 августа газета Yeni Safak.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Yeni Safak в качестве источника ссылается на социальные сети, якобы связанные с РПК.

Газета отмечает, что «Дети огня» регулярно устраивают лесные пожары в Турции, начиная с 1990-х годов. Подобные акции они проводили в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в городе Мармарис заявил, что в стране задержан один человек, подозреваемый в поджоге леса. Поиски лиц, причастных к поджогам лесов, продолжаются, добавил он.

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