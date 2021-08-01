Красногорск, 1 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов встретился с активистами форума «Территория смыслов».

Территориясмыслов.рф Территория смыслов

Современная молодежь должна не бояться идти в политику и озвучивать свои инициативы, заявил Сергей Неверов в ходе общения и участниками форума. В ходе дискуссии с представителями «Молодой Гвардии Единой России» одна из участниц форума отметила, что молодым политикам довольно сложно составлять конкуренцию опытным кандидатам на муниципальных выборах.

«Как нам тягаться с ними?» — спросила она Сергея Неверова.

Многие из действующих депутатов в регионах и в Государственной Думе прошли в том числе через выборы на муниципальном уровне, подчеркнул Сергей Неверов.

«Не нужно бояться, нужно идти и представлять интересные программы, и побеждать», — сказал он.

В качестве примера он назвал инициативу активистов провести всероссийский мониторинг нерегулируемых пешеходных переходов в малых населенных пунктах. По словам Сергея Неверова, это предложение может стать частью партпроекта «Безопасные дороги».

Как отметила председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, при проведении такого мониторинга необходимо обратить внимание на региональное законодательство.

«Нам пишут родители из различных регионов России, что где-то есть акт, в котором написано, что пока на этом пешеходном переходе не будет сбито пять, шесть или девять человек, то там не появится «лежачий полицейский». Это как? Жизнь одного человека ценна», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Парламентарий предложил молодежи изучить ситуацию в этой сфере в регионах.

«Если «Молодая гвардия» включится и проведет такой мониторинг, то мы обязательно рассмотрим это, чтобы включить в программу», — сказал лидер фракции.

На актуальность и перспективы инициатив, исходящих от молодежи, указала и руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина. Она рассказала об успехе своего проекта, который стал для нее поводом пойти в политику.

«В 23 года попала в аварию, после чего стала передвигаться в инвалидной коляске. Это был момент моей трансформации. В 2016 году я создала соцпроект «Шаг за шагом к мечте», с которым пришла в администрацию Красноярска, предложила работать над доступной средой города, выдвигала конкретные решения по улучшению жизни людей с инвалидностью», — рассказала она.

По ее словам, спустя два года совместной работы с жителями и руководством города удалось помочь многим семьям с похожими проблемами.

«В 2018 году сами жители сказали мне: выдвигайтесь на выборы, мы будем вас поддерживать. В итоге я победила. Поэтому я призываю каждого в своей области предлагать инициативы и быть смелее», — заключила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Территория смыслов» проходит с 2015 года. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате: часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.

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