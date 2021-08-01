Молодежи нужно активно участвовать в политике. Мнение депутата Госдумы
Красногорск, 1 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов встретился с активистами форума «Территория смыслов».
Современная молодежь должна не бояться идти в политику и озвучивать свои инициативы, заявил Сергей Неверов в ходе общения и участниками форума. В ходе дискуссии с представителями «Молодой Гвардии Единой России» одна из участниц форума отметила, что молодым политикам довольно сложно составлять конкуренцию опытным кандидатам на муниципальных выборах.
Многие из действующих депутатов в регионах и в Государственной Думе прошли в том числе через выборы на муниципальном уровне, подчеркнул Сергей Неверов.
В качестве примера он назвал инициативу активистов провести всероссийский мониторинг нерегулируемых пешеходных переходов в малых населенных пунктах. По словам Сергея Неверова, это предложение может стать частью партпроекта «Безопасные дороги».
Как отметила председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, при проведении такого мониторинга необходимо обратить внимание на региональное законодательство.
Парламентарий предложил молодежи изучить ситуацию в этой сфере в регионах.
На актуальность и перспективы инициатив, исходящих от молодежи, указала и руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина. Она рассказала об успехе своего проекта, который стал для нее поводом пойти в политику.
По ее словам, спустя два года совместной работы с жителями и руководством города удалось помочь многим семьям с похожими проблемами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Территория смыслов» проходит с 2015 года. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате: часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.
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