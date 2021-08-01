Вашингтон, 1 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Разработка ракет Россией и Китаем может вызвать неконтролируемую ядерную войну, заявил военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями США Кингстон Рейф.

США

По его словам, на сегодняшний день Вашингтон модернизирует весь свой флот, в то время как Россия и Китай продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал. При этом между странами нет той гонки вооружений, которая была в годы холодной войны.

«Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать», — цитирует его The Sun.

Он подчеркнул, что необоснованная уверенность держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать, вызывает обеспокоенность.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года президент России Владимир Путин подписан закон о продлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В соответствии с документом, срок действия договора продлевается ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Читайте также: Американской экономике диагностировали серьезный идеологический кризис