Вашингтон, 1 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Власти Ирана несут ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было распространено 1 августа.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) уверены в том, что Иран осуществил это нападение (на танкер — прим. ИА REGNUM)», — отметил Блинкен.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля в Аравийском море подверглось нападению торговое судно Mercer Street, принадлежащее Японии. По последним данным, в результате происшествия погибли два члена экипажа.

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