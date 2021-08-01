Тюмень, 1 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Тюменской области наблюдается рост средней заработной платы. За апрель 2021 года она составила 54 908 рублей, тогда как месяцем ранее она была на 505 рублей меньше. Это следует из статистического доклада Тюменьстата.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Отметим, что средняя оплата труда в стране, по данным Росстата, составила в апреле 2021 года 56 614 рублей. Причём в январе 2021 года средняя зарплата в Тюменской области была 48 397 рублей.

Самая высокая средняя заработная плата в апреле 2021 года наблюдалась у тюменцев, работающих в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 182 822 рублей, в добыче других полезных ископаемых — 168 552 рублей, в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых — 159 431 рублей. Самая низкая заработная плата наблюдается среди тюменских текстильщиков — 12 125 рублей.

Долги тюменских предприятий перед работниками составили на июнь 2021 года 12,2 млн рублей.