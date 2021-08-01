Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 1 августа, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Гибель четырёх сотрудников химзавода в Ростовской области подтвердил 1 августа спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

geralt Взрыв

«Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате «Каменский». Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших. Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится», — написал Ищенко на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM сообщало, что авария на комбинате «Каменский» произошла вечером 29 июля. Официально информация была подтверждена лишь к вечеру 30 июля. Семь человек получили сильнейшие ожоги и были госпитализированы.