Москва, 1 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Москве в первую неделю августа ожидается теплая погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве

По ее словам, 2 августа в столице днем ожидается до +28…+30 °С, а к вечеру к столичному региону подойдёт холодный атмосферный фронт, который проявит себя дождями и, возможно, даже грозами.

«В ночь на вторник (3 июля — прим. ИА REGNUM) будет дождливо, но тепло: +16…+18 °С, — рассказала синоптик. — На следующий день температура (в городе) будет на пару градусов ниже, чем накануне: +26…+28 °С».

Позднякова также отметила, что температурный фон в Москве в середине недели будет соответствовать климатической норме. Так, температура воздуха в городе днем будет составлять +20…+25 °С, а ночная температура составит порядка +10…+15 °С.

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