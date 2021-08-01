Оренбург, 1 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили ещё 337 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 56 617 случаев заражения. Выздоровели 47 076 граждан.

В стационарах с COVID-19 находятся 1670 граждан. Скончались от ковида уже 1274 человека.