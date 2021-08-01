Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 1 августа, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Ростовской области скончались четверо из семи пострадавших при взрыве на комбинате «Каменский». Официально данные о погибших не подтверждены.

Photolure Пожар на химзаводе в Ереване

На следующий день после аварии скончался один из сотрудников, находившийся в помещении одного из цехов. На третьи сутки умерли ещё три человека.

Все семеро пострадавших — две женщины и пятеро мужчин — были госпитализированы с сильнейшими ожогами. Они находятся в центральной городской больнице Каменска-Шахтинского.