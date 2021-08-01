Москва, 1 августа, 2021, 19:31 — ИА Регнум. 4 августа в Москве пройдет прощание с Ясеном Засурским, который скончался ранее на 92-м году жизни. Об этом 1 августа сообщили ТАСС в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

Траур

«Прощание (с Ясеном Засурским) пройдет в среду (4 августа)», — отметили в пресс-службе

Отмечается, что 2 августа будут известны точное время, а также место похорон.

Как передавало ИА REGNUM, президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни в Москве 1 августа.

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