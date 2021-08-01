Берлин, , 19:02 — REGNUM Члены правительства Германии провели встречу с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России). Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации издания, с германской стороны переговоры проводил специальный уполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

Источники издания отмечают, что встреча была согласована с Соединенными Штатами, в ходе переговоров обсуждались гарантии безопасности для сотрудников гуманитарных организаций Германии.

Напомним, ранее 14 апреля 2020 года президент США Джо Байден заявил о решении завершить операцию в Афганистане. Вооруженные силы Соединенных Штатов присутствует в стране с 2001 года.