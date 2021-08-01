Саратов, , 18:49 — REGNUM Окружная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Госдумы Вячеслава Володина кандидатом в депутаты нижней палаты парламента по Саратовскому одномандатному округу №163.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Володин считает, что кандидаты в депутаты должны взять на себя обязательства перед людьми по решению вопросов и нести ответственность за их выполнение.

«Проблем у жителей города и области много. Задача депутата — решать их», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он уверен, что у Саратова «огромный потенциал и возможности».

«Мы вместе многое можем сделать для того, чтобы город стал комфортным для жизни. Чтобы здесь была высокая заработная плата, новые рабочие места, хорошая инфраструктура, чтобы пришли крупные предприятия. Все зависит от нас!» — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдумы восьмого созыва пройдут в сентябре.